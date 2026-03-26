RIZINにも出場していた元総合格闘家の金原正徳氏（43）が26日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。平良達郎（THEBLACKBELTJAPAN）がフライ級王者ジョシュア・ヴァン（ミャンマー）に挑戦するタイトルマッチについて分析した。昨年12月「UFC323」で元同級王者ブランドン・モレノ（メキシコ）に2RTKO勝利。フライ級タイトル挑戦へ大きな1勝を飾った平良。同大会でフライ級王者のアレッシャンドリ・パントージャ（ブラジル