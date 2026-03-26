レンチン2分＆1人前70円で作ることができる「包丁を使わないオムライスレシピ」がTikTokに投稿され、動画再生15万回以上の反響があった（25日午後3時時点）。【写真一覧】「この発想はなかった〜」混ぜてのせてレンチン2分で完成！簡単オムライスレシピ簡単おうちご飯を紹介している、ののさん（@nono_gohan.58）さんが「レンチン2分で完成簡単オムライス」「1人前70円で作れる」と作り方を紹介し、「オムライスはケチャップ