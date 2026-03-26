東京・永田町の自民党本部自民党は、結党70年に合わせた党の新たな「ビジョン」の原案をまとめた。党是とする憲法改正に関し、戦後の国際秩序が大きな転換を迎えたとして「今後30年のわが国の安全保障を考える上で、死活的に求められている」課題だと強調。党の在り方について「無責任な大衆迎合政治と対峙する」と明記した。党関係者が26日、明らかにした。新ビジョンは4月12日の党大会で発表する。原案では経済成長による社