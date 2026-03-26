サントリー食品インターナショナルは、「サントリー天然水 南アルプス白州工場」の見学ツアーをリニューアルした。1991年の発売以来、ロングセラーブランドとして国内のミネラルウォーター市場を切り拓いてきた「サントリー天然水」について、そのおいしさの秘密や水源へのこだわりを、よりわかりやすく体感できる内容へと刷新している。【写真】サントリー天然水 南アルプス白州工場の見学ツアーをレポート新たにリニューアル