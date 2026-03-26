鳥取県の平井知事が１８日の県議会本会議で、小池百合子・東京都知事を指すと思われかねない文脈で「おばさん」と発言した問題で、県議会は２５日、発言を議事録から削除することを決めた。削除は、平井知事が２４日、議長に「不十分な表現で議会に混乱を招いた」として依頼。２５日の議会運営委員会で「おばさん」を含む答弁の削除が報告された。報道陣に対し、平井知事は削除を申し出た理由について、「特定の個人を指して