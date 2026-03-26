北海道旭川市でいじめを受けた市立中2年広瀬爽彩さんが2021年に自殺したのは市が適切な対応を怠ったためとして、遺族側が市に損害賠償を求めた訴訟は26日、旭川地裁で和解が成立した。市が7千万円を支払う。市側が明らかにした。