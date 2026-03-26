中東から届く原油が大幅に減りつつある中、政府は26日から石油の「国家備蓄」の放出を始めました。政府は26日午前11時ごろから、愛媛県今治市にある「菊間国家石油備蓄基地」からの放出を始めました。石油はパイプラインを通り、隣接する石油元売り会社の製油所に送られた後、ガソリンなどの石油関連製品として市場に出荷されることになります。27日以降も、福岡県の白島や北海道の苫小牧東部など国内11か所の備蓄基地から、国内消