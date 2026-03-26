高速バス「室堂線」GWに運行富山県と長野県を結ぶ「立山黒部アルペンルート」の2026年の営業が4月15日（水）から始まる予定です。開業55周年にあたる今年は、ゴールデンウイーク期間中に”東京直通”高速バスも運行されます。【ド迫力!!】これが東京直通高速バスが通る「高さ20mの雪壁」です（写真／運行概要）この高速バスは東急バス、西武観光バス、富山地方鉄道が運行する「室堂線」。東京側では東京駅南口（丸の内口）、渋