犬が不快だと思っているときのしっぽの状態5つ 1.しっぽを下げている 犬が不快感を感じてネガティブな感情を持っているとき、しっぽを下に下げることがよくあります。 ただし、リラックスしているときに体の力が程よく抜けて、しっぽが垂れ下がることもあります。そのため、しっぽを下に下げているからといって必ずしも不快だと思っているわけではないのです。 不快感でしっぽを下げているときは、頭の位置や体勢を低くして