セリアで見つけたぬい活グッズが、レベルが高くて驚きました！まるで本物のようなディテールのミニサイズのゴーグル。お気に入りのぬいぐるみを可愛くデコレーションできちゃうグッズです♡アジャスター付きでサイズの調整も可能。コスチュームのクオリティがアップしますよ！撮影やおでかけにおすすめです。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ぬいぐるみ用ゴーグル価格：￥110（税込）サイズ（約）：幅7cm販売ショッ