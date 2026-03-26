山田剛毅『邪神三十六景』（トゥーヴァージンズ）が2026年3月24日に発売された。 【写真】江戸の賑わいを見守る不浄な存在……『邪神三十六景』 本書は浮世絵師・葛飾北斎の作品であり、富士の絶景を描いた「冨嶽三十六景」に、クトゥルフ神話の邪神たちが紛れ込んだ異色のコラボレーション画集。 「神奈川沖浪裏」の巨大な波に潜む影、「山下白雨」の稲妻が走る麓に対し快晴の山頂を覆う異形の空、江