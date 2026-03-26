出先で荷物が増えたときや、ちょっと荷物を整理したいときって意外とあるもの。でも、そういうときに限ってバッグがパンパン…そんな悩みを解消してくれるアイテムを、ついにセリアで発見しました！たっぷり入る大きめサイズで、出先での荷物整理に重宝。使わないときは折りたためて、持ち運びやすさも抜群ですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ストレージライトポーチ21.5×30cm価格：￥110（税込）サイズ（約）：