ダイソーのキーホルダー売り場で見つけて、「何だコレ！？」と気になって購入したケースキーホルダー。お気に入りのアイテムを可愛く持ち運べるアイテムです♡今話題のあの人形の専用ケースに似たようなアイテム。細かいラメ入りのテディベア型のケースで、推し活にも大活躍間違いなしですよ。早速チェックしてみましょう！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ケースキーホルダー（テディベア、クリア、黒、茶）価格：