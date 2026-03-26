シャーペンを使っていると、気づいたら芯が短くなっていて交換…そんな流れが意外と頻繁に続くことも。ダイソーでは、一般的なものよりロングタイプの替芯が手に入ります。1本で書ける量が多いので、スムーズに書き続けやすいのがポイント。勉強やメモ書きなど、長時間シャーペンを使うことが多い人には特におすすめです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名（左から）：シャープ替芯（0.5mm、2B、100本）／シャープ替芯（0.7