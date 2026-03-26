全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・中板橋のラーメン店『愚直』です。スープから広がる醤油のキレと麺＆具材の香り一途に、淡々と。ちょっと変わった店名はラーメン作りに対する姿勢の表れだ。それを日々繰り返して18年。今じゃ東京の豚骨専門店を代表する1軒と言っていいだろう。とんこつラーメン950円（燻製味玉＋150円）『愚直』とんこつラーメン950円（燻製味玉＋