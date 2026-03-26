現地３月28日にスコットランド代表と、同31日にイングランド代表と対戦する日本代表は、24日からグラスゴー近郊のダンバートンで本格的な調整に入っている。25日のトレーニングでは実戦形式のメニューも盛り込まれ、スコットランド戦の先発候補と見られる伊東純也（ゲンク）、小川航基（NEC）、前田大然（セルティック）らが同組でプレー。森保一監督は彼らを配置しつつ、これまでのベースである３−４−２−１システムで挑む