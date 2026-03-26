バイエルンに所属する日本女子代表（なでしこジャパン）MF谷川萌々子が、プレイヤー・オブ・ザ・マッチ（POTM）に選出された。欧州サッカー連盟（UEFA）の公式サイト『UEFA.com』が伝えている。谷川は25日に行われた女子チャンピオンズリーグ（WCL）準々決勝ファーストレグのMF宮澤ひなたの所属するマンチェスター・ユナイテッド戦にベンチスタートとなったが、59分から途中出場すると、1−1で迎えた71分に絶妙なスルーパスか