３月２５日に発表された北海道内のガソリン価格は６週ぶりに値下がりしました。２５日に発表された道内のレギュラーガソリンの平均小売価格は、２３日の時点で１リットルあたり１７６.９円となり、前の週よりも１３．１円値下がりしました。これは先週、政府が元売り会社に対し１リットルあたり３０．２円の補助金の支給を始めた結果が価格に反映された形で、価格が下がるのは６週ぶりとなります。石油情報センターに