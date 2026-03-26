冬ドラマとして、各テレビ局ではさまざまなジャンルの作品が放送され、多くの視聴者を魅了しました。そこで、All About ニュース編集部は2026年3月9日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「2026年冬ドラマ」に関するアンケート調査を実施。果たして、視聴者が続編を期待するほど面白かったのは、どの作品でしょうか？それでは、「続編に期待したい2026年冬ドラマ」ランキングの結果を紹介します。【10位までの全ランキング結果を