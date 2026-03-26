再度の二刀流挑戦の行方に注目が高まる(C)Getty ImagesMVP4度の大谷翔平の2026年シーズンが始まろうとしている。開幕直前の現地3月24日に行われたエンゼルスとのオープン戦に「1番DH兼投手」で先発出場。5回途中11奪三振4安打、3失点。開幕前の最終登板でカーブ、スライダー、ツーシーム、スイーパーと多彩な変化球を操り、三振の山を築いた。【動画】納得のいかない表情も…空振り三振を奪う大谷翔平をチェック昨年はキャリ