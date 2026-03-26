歌手の華原朋美さんは3月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。息子の卒園を報告し、今までの感謝をつづりました。【写真】華原朋美の息子・卒園式ショット息子の卒園を報告朋美さんは投稿の中で「私の息子が卒園しました」と報告。「当たり前ですが私にとって息子は本当に大切な存在です。シングルマザーとして仕事もしながら息子の成長を楽しませて頂いています」とつづっています。また、ステージ本番直前に息子から「ママお歌上