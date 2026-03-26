民間動物園「ノースサファリサッポロ」＝2025年6月、札幌市南区札幌市の許可を得ずに市街化調整区域に獣舎などを建設して20年間営業を続け、昨年9月末に閉園した民間動物園「ノースサファリサッポロ」（同市南区）を巡り、北海道警が都市計画法違反など六つの容疑で、運営会社「サクセス観光」（同）と前代表を書類送検したことが26日、捜査関係者への取材で分かった。18日付。捜査関係者によると、書類送検容疑は2004年以降、