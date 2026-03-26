高市首相＝25日、国会政府は26日の衆院議院運営委員会理事会で、2026年度予算案が月内に成立しなかった場合の暫定予算案を27日に閣議決定し、国会へ提出すると伝えた。30日にも衆参両院で審議を終え、成立する運びだ。暫定予算案は4月1〜11日の11日間分で、一般会計の歳出総額は約8兆6千億円となる見通し。理事会に先立ち、自民党は26日の政調審議会で了承した。衆院議運委理事会には尾崎正直官房副長官が出席し、政府方針を報