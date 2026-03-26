保育士として働いていた福岡県田川市の保育園で昨年、園児9人を殴ったり蹴ったりしたとして、暴行罪に問われた元職員（25）に、福岡地裁田川支部は26日、拘禁刑2年、執行猶予4年の判決を言い渡した。求刑は拘禁刑2年だった。