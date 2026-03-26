中東情勢の緊迫に伴う石油の供給不足をうけて、政府はさきほど、石油の国家備蓄の放出を始めました。備蓄の放出が始まったのは、愛媛県今治市の「菊間国家石油備蓄基地」です。菊間基地では午前11時前、地下のタンクに貯蔵されていた原油が、パイプラインを通じて隣に建つ石油元売り企業の製油所に送られました。国家備蓄の放出は、石油輸出の要衝であるホルムズ海峡が事実上封鎖され、日本に来られるタンカーが減っていることをう