政府は２６日、イランによるホルムズ海峡の事実上の封鎖を受け、石油の国家備蓄の放出を始めた。最長で６月頃まで、国内１１か所の石油備蓄基地から順次、計１か月分を放出する。１６日に放出が始まった民間備蓄と合わせ、過去最大となる４５日分（約８０００万バレル）を放出し、供給の安定化を図る。初日は菊間国家石油備蓄基地（愛媛県今治市）から隣接する太陽石油四国事業所にパイプラインで石油を送り、ガソリンや軽油な