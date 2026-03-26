俳優の神尾楓珠が２６日、都内で行われたバーバリービューティのポップアップオープニングイベント「バーバリーハーサクラジャーニー」に出席した。２月１１日に元欅坂４６で歌手、女優の平手友梨奈との結婚をＳＮＳで電撃発表後、初の公の場となった。今イベントで、初お披露目となる新製品の香水について「新生活が始まる時期に、ぴったりな香りですね」とにっこり。自身にとって香水は「自分を表現するアイテムの