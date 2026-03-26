中東情勢の悪化で、日本国内での石油の安定供給が大きな課題となっています。こうした中、民間の石油備蓄の放出に続き、きょうから国が持つ石油備蓄の放出が始まりました。政府はきょうから順次、国で持つ石油の「国家備蓄」を全国にある11の基地から放出することにしていて、先ほど、愛媛県今治市にある「菊間国家石油備蓄基地」で最初の放出が始まりました。石油はパイプラインで製油所に送られ、ガソリンなどに精製されます。「