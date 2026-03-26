（CNN）イラクの親イラン民兵組織は26日までに、バグダッド国際空港にある米国施設の上空を飛行するドローン（無人機）を捉えた1分間の動画を投稿した。CNNは動画の位置情報を特定した。ドローン1機がバグダッド外交支援センターの入る施設の上空を低空飛行し、レーダーシステムに接近して攻撃、爆発を引き起こす様子が見て取れる。CNNが確認した人工衛星画像でも、攻撃があった場所にレーダーシステムが設置されているのが確認で