あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「システム英単語」の略語は？「システム英単語」の略語はなんでしょうか？ヒントは、単語帳の定番です...！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「シス単」でした！「シス単」とは、「システム英単語」を略した言葉。駿台文庫より出版されている英単語