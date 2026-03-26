所得税の追徴税額が4年連続で過去最高を記録している。その背景にあるものはなにか。元東京国税職員でマネーライターの小林義崇さんは「税務署は、確定申告などの内容チェックにAIを導入済で、その効果が追徴額に表れている」という――。■申告期限が過ぎると本格的なチェック開始2025（令和7）年分の所得税の確定申告期限（3月16日）に何とか駆け込み申告した人は「やっと終わった」ときっと胸をなで下ろしているでしょう。しか