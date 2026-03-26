【プレイステーション：オンラインサービスのメンテナンス】 実施期間：3月26日10時～18時 ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、プレイステーションのオンラインサービスにおいて、メンテナンスを本日3月26日10時より実施している。 今回のメンテナンス中は、一部のタイトルでオンラインマルチプレイを利用できない場合がある。なお、メンテ