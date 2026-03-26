【モデルプレス＝2026/03/26】ロックバンド・BREAKERZのボーカルでタレントのDAIGOが3月24日、自身のInstagramを更新。家族で島根県を訪れたことを報告し、子どもたちのショットを公開した。【写真】北川景子の47歳夫「大きくなってる」成長した子供2人の姿公開◆DAIGO、家族で島根へDAIGOは「島根、こないだ行きました！」と報告し、「ばけばけ、おタエさまと三之丞のトークショー！そして出雲大社、出雲そば、銅像、お墓参り！行