「結婚も考えるんじゃないの」「妊娠可能な時期も考えないと」ガールズグループRed Velvetのアイリーン（34）が、88歳のベテラン女優キム・ヨンオクの率直な言葉に思わず言葉を詰まらせた。【写真】アイリーン、“ランジェリー”風衣装の色香アイリーンは「いつかはするだろうが、今ではない」と笑い混じりにかわしたが、このやり取りが目を引いたのは、30代女性アイドルに向けられる視線がそのまま表れていたからだ。しかもこのタ