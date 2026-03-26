【モデルプレス＝2026/03/26】音楽プロデューサーのJAKOPS（SIMON／サイモン）こと酒井じゅんほ被告が3月25日、Instagramを更新。自身が手掛けるHIPHOP／R＆Bグループ・XG（エックスジー）のプロデューサーを辞任することを発表した。【写真】XGプロデューサー、妻との2ショット◆サイモン氏、騒動を謝罪・XGプロデューサー辞任報告自身のInstagramにて文書を公開したサイモン氏は「この度は、私の身勝手な行動により、関係者の皆