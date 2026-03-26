交際が順調に進み、「結婚」の２文字が見えてきたら、彼氏からのプロポーズを心待ちにしてしまうもの。しかし、一歩踏み出す勇気が持てず、結論を先送りにしてしまう男性が多いのも事実です。では、彼らはどんなタイミングで「この人と結婚しよう」と決意を固めてくれるのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケート調査を参考に、「『この子とだったら結婚してもいいな』と思ったきっかけ」をご紹介しま