少女時代のユナが、メンバーのユリが出演中の舞台会場を訪れ、グループの固い絆を証明した。3月25日、ユナは自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。【写真】神々しい…少女時代メンバー、ユナを応援しに集結公開された写真には、ユリが出演する演劇『THE WASP』の会場を訪れたユナの姿が収められている。ポスターの中のユリを指差すお茶目なショットからは2人の仲睦まじさが伝わってくる。別の写真では、ユナがユリ