誕生日や記念日にプレゼントを贈り合うのは、恋人たちの大切なセレモニー。しかし、相手に心から喜んでもらえるプレゼントを選ぶのは意外と難しいものです。彼氏が欲しいモノをさりげなく聞き出すには、どんな方法があるのでしょうか。そこで今回は、『スゴレン』男性読者への調査結果をもとに、「彼氏が欲しがっているプレゼントを聞き出す一言」をご紹介します。【１】デートで色々なお店に行ったとき、「こういうの好き？」と感