【マジョレット】 4月11日 発売予定 価格：999円～ カバヤ食品は、菓子が付属しない「玩具事業」の本格スタートとして「トイザらス」にてミニカー「マジョレット」を4月11日より発売する。価格は999円～。 「マジョレット」はフランスの鉄道模型･玩具メーカー「Rail-Route 社」が立ち上げたダイキャスト製ミニカーブランド。欧州車