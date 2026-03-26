読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードを紹介！日本と韓国での遠距離恋愛。毎日愛を囁いてくれていた彼氏でしたが、ある時期から連絡が急減します。不安になりサプライズで韓国の彼の部屋へ向かうと、そこには想像を絶する衝撃の光景が広がっていました。韓国人彼氏からの連絡が急減...！？私は日本と韓国で遠距離恋愛をしていました。韓国人の彼はとてもマメで、「僕には君しかいない」「連絡の頻度は愛情の証だよ」と、毎日