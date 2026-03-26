◆フィギュアスケート▽世界選手権第１日（２５日、チェコ・プラハ＝Ｏ２アリーナ）女子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、２月のミラノ・コルティナ五輪銀メダルの坂本花織（シスメックス）が今季世界最高の７９・３１点で首位。昨季３位の千葉百音（木下グループ）が自己ベストの７８・４５点の２位と続き、五輪銅メダルの中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）は６９・１０点で８位発進した。ＳＰ３位はアンバー・グレン