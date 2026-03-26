巨人は２６日、１３時から予定されていたファーム・リーグ西武戦（ジャイアンツタウンスタジアム）が雨天中止になったと発表した。この日はジャイアンツ球場室内練習場で全体練習を行い調整。２７日は同・日本ハム戦（鎌ヶ谷スタジアム）が予定されている。