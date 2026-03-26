あなたは読めますか？突然ですが、「瑕疵」という漢字読めますか？契約書や不動産、ニュースなどで見かける言葉ですが、いざ漢字で書かれていると、正しく読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「かし」でした！この漢字は、きず、欠点、または不備があることを意味します。法律やビジネスの場面では、本来備わっているべき品質や性能が欠けている状態を指す重要な言葉です。例文としては、購入した新築住宅に