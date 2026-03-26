あなたは読めますか？突然ですが、「稜線」という漢字読めますか？登山が趣味の方や、風景画を描く方にはお馴染みの言葉ですが、普段の生活ではなかなか目にしない難読漢字かもしれません。気になる正解は……「りょうせん」でした！稜線とは、山頂と山頂を結ぶ峰の線のことを意味します。谷と谷に挟まれた、山の一番高い部分が連なっている筋のことで、「尾根筋（おねすじ）」とも呼ばれます。例文としては、山の景色を表現する際