２１日、海口市で開かれたマーケット「無形文化遺産の刷新・春の創造」で、黎錦（リージン）の製品を選ぶ人（右）。（海口＝新華社記者／張麗螭）【新華社海口3月26日】中国海南省の観光・文化部門が主催するマーケット「無形文化遺産の刷新・春の創造」が22日までの3日間、海口市の商業施設「海口万象城」で開かれ、多くの人でにぎわった。地元伝統演劇の瓊劇（けいげき）や冼（せん）夫人（南北朝時代の少数民族