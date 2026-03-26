パワートレインはハイブリッドのみに3月26日、本田技研工業（以下ホンダ）はミドルサイズ（Cセグメント）SUVの『ZR-V』を一部改良し、3月27日から発売すると発表した。【画像】ホンダZR-Vがマイチェン！2台の特別仕様車が登場全56枚ZR-Vの日本仕様は2022年11月に発表され、翌2023年4月に発売された現行型が初代となる。『日本仕様は……』と記したのは、それより先の2022年4月に米国法人のアメリカン・ホンダモーターが『HR-V』