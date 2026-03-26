姉妹音楽ユニット「チャラン・ポ・ランタン」の小春（37）が26日までに自身のインスタグラムを更新。第2子出産を発表した。「3月17日、無事産まれました！」とつづり、赤ちゃんを抱きかかえる写真や兄弟ショットを投稿。「3539g深音の弟輝音（Teo：テオ）です」と紹介した。「産声を聞けた時今までの色々が滝のように流れてきて2人で大泣きでした」と明かした。「深音の時とは全然違う新生児。こんなに赤ちゃんて動く