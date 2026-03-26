東京地裁性風俗店に女性を紹介したとして、職業安定法違反（有害業務目的紹介）や組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）の罪に問われた、大規模スカウトグループ「アクセス」代表の遠藤和真被告（34）に東京地裁は26日、懲役4年6月、罰金400万円、追徴金約8千万円の判決を言い渡した。検察側は懲役7年、罰金400万円、追徴金約8千万円を求刑していた。寺尾亮裁判長は、紹介した女性は実際に性風俗店で働いており「多数の女性の尊