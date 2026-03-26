政府は２６日午前の衆院議院運営委員会理事会で、２０２６年度暫定予算案を２７日に閣議決定し、同日中に国会に提出すると伝達した。与党は３０日にも衆参両院で審議し、成立させたい考えだ。尾崎正直官房副長官が理事会に出席して伝えた。与党が過半数に届かない参院審議で、２６年度予算案の年度内成立が困難な情勢となったため、「つなぎ」となる暫定予算案を提出することとした。暫定予算案は、２６年度予算案が自然成立す