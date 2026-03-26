俳優山田裕貴（35）が26日、TBS系「ラヴィット」（月〜金曜午前8時）に生出演。過去に酒席をともにしたことのある共演者を明かした。26、27日に2夜連続で放送される同局系ドラマ「ちるらん新撰組鎮魂歌」に主演する山田は、番組木曜メンバーとの交流を聞かれると「だいぶ昔なんですけど、嶋佐さんと飲ませてもらったことがあって…」とニューヨーク嶋佐和也（39）に問い掛けた。ただ嶋佐は「えっ？」と戸惑った表情となり、「め